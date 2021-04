BREAKING NEWS! Super-puterile din Europa anunta lovitura majora: apare Superliga! Comunicatul oficial si anuntul presedintelui Perez 

Cele 12 cluburi fondatoare ale Superligii au facut anuntul oficial!

Superliga Europeana a devenit oficiala dupa ce cele 12 cluburi fondatoare din Spania, Italia si Anglia au venit cu un comunicat. Astfel, s-a nascut o noua competitie, dupa ce UEFA, Premier League, La Liga si alte organizatii au anuntat ca vor lua masuri legale impotriva cluburilor participante.

"AC Milan, Arsenal FC, Atletico Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF si Tottenham Hotspur s-au unit in calitate de cluburi fondatoare.

Vor fi invitate alte trei cluburi ca sa ni se poata alatura inainte de sezonul inaugural care va incepe cat mai repede posibil.

Cluburile fondatoare se asteapta sa mentina conversatii cu UEFA si FIFA pentru a cauta cele mai bune solutii pentru Superliga si pentru fotbalul mondial

Formatul competitiei

- Vor participa 20 de cluburi, cele 15 cluburi fondatoare si inca cinci echipe aditionale care se vor califica anual pe baza randamentului din sezonul precedent;

- Sezonul va incepe in august, cu participarea cluburilor in doua grupe de cate 10, care vor juca meciuri tur-retur; primele trei echipe din fiecare grupa se califica automat in sferturile de finala. Echipele care se claseaza pe pozitiile patru si cinci vor juca un playoff aditional in dubla mansa. Ulterior, se vor juca playoff-uri in dubla mansa incepand cu sferturi pana in finala, care se va disputa intr-o singura mansa, la finalul lui mai, pe un teren neutru", se arata in comunicat.

Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid este si presedintele Superligii si a oferit si el o reactie in comunicatul postat. Vice-presedinti sunt Andrea Agneli, presedintele lui Juventus si Joel Glazer, presedintele lui United.

"Vom ajuta fotbalul de toate nivelele sa ocupe locul care ii corespunde in lume. Fotbalul esgte unicul sport din lume cu mai bine de 4 miliarde de urmaritori si responsabilitatea noastra, in calitate de cluburi mari, este sa raspundem dorintelor fanilor", a spus Florentino Perez.

UEFA a reactionat inainte de aparitia comunicatului oficial si a transmis ca se vor lua masuri drastice impotriva cluburilor participante in Superliga, iar echipele ar putea fi excluse din competitiile europene si internationale, iar fotbalistii lor ar putea sa nu mai poata participa la actiunile nationalelor.