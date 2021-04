Scandal de amploare in fotbal! 'Uriasii' din industria media au reactionat dupa anuntul infiintarii Superligii europene! Ce amenintari fac

Fotbalul asa cum il stim e pe cale sa se schimbe pentru totdeauna.

Anuntul oficial al unei noi competitii a bulversat lumea fotbalului, mai ales ca implica aproape toate cluburile mari din Europa. Superliga, asa cum se va nume aceasta intrecere, va alinia 20 de echipe, care se vor imparti in doua grupe a cate 10 formatii, iar primele 4 ca numar de punctaj vor juca mai departe, in sferturi. Fiecare echipa va primi minim 355 de milioane de euro in momentul inscrierii in competitie, sumele fiind variabile in functie de performantele atinse.

Totusi, UEFA si campionatele nationale au anuntat deja ca se impotrivesc unei asemenea noi competitii, iar scandalul este de abia la inceput. De asemenea, companiile "media" se pregatesc de actiuni in instanta si de lungi procese, deoarece contractele semnate ar putea fi prejudiciate, produsul oferit constand in competiile interne sau in cele internationale din acest moment, Champions League sau Europa League, fiind grav devalorizate, anunta The Athletic.

Ramane de vazut cum se va adapta lumea fotbalului unui nou adevar, care, din pacate, afecteaza in primul rand fanii, acestia fiind in marea majoritatea impotriva noii Superligi si condamnand cluburile care au fondat competitia si si-au anuntat participarea in ea.