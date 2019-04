Rasturnare de situatie in privinta lui Pogba! Ce s-a intamplat dupa anuntul ca Real si Barca au inceput negocierile pentru el

United se reinventeaza pentru a putea sa se lupte din nou la castigarea campionatului!

Zvonurile care anuntau ruptura intre Solskjaer si Paul Pogba nu se confirma. Standard scrie ca Pogba va primi o propunere de prelungire a contractului sau pe Old Trafford, astfel incat speculatiile in legatura cu plecarea lui sa inceteze. Mai mult, francezul are sanse majore sa fie numit si capitan, dupa ce clubul a confirmat despartirea de ecuadorianul Valencia la finalul sezonului.

Adus pe 110 de milioane de euro de la Juventus in 2016, Pogba a fost propus de agentul Mino Raiola atat la Real, cat si la Barcelona. Ambele au fost interesate sa-l aduca si anul trecut, imediat dupa Cupa Mondiala, insa refuzul lui Manchester United a fost categoric.