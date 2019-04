"E imposibil! Doar daca e platita clauza!" Presedintele Barcelonei a anuntat ce se intampla cu Coutinho si daca revine Neymar la Barca

Barcelona a anuntat oficial ce se intampla cu transferurile lui Neymar si Coutinho.

Presedintele celor de la FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a anuntat ca Philippe Coutinho nu va pleca in vara de pe Camp Nou, in ciuda interesului unor cluburi precum Manchester United si Chelsea. Mijlocasul de 26 de ani nu a avut momentam impactul asteptat dupa transferul de la Liverpool.



"Coutinho este un jucator excelent si are toata increderea antrenorului. Are contract cu noi si va ramane la echipa, exceptand situatia in care o echipa plateste clauza de reziliere" a declarat Josep-Maria Bartomeu pentru televiziunea spaniola, TVE.

Barcelona l-a cumparat in iarna lui 2018 pe Philippe Coutinho iar acesta are o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro.

Neymar nu se intoarce la Barcelona

Bartomeu a respins si posibilitatea ca Neymar sa se intoarca la Barcelona. PSG a platit in vara lui 2017 clauza de reziliere a contractului brazilianului, in valoare de 222 de milioane de euro: "Nu este posibil ca Neymar sa vina la Barcelona avand in vedere ca avem alt proiect sportiv cu Dembele si Coutinho. Si suntem fericiti cu ceea ce avem.



Dembele este un profesionist bun. Este un tanar care a venit la un club urias si asta nu este usor, dar s-a adaptat si este mult mai bun decat Neymar" a mai spus Bartomeu.