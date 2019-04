BARCELONA - MANCHESTER UNITED | E OBLIGATORIU sa respecte asta! Valverde a anuntat tactica pentru meciul cu United: "Asta e ceea ce conteaza" Care e cea mai mare temere a Barcei

Barcleona - Manchester United se joaca marti, de la 22:00, in sferturile UCL!

Ernesto Valverde a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre situatia actuala de la Barcelona si a analizat returul confruntarii din UEFA Champions League impotriva celor de la Manchester United, programat marti, de la ora 22:00, pe Camp Nou.

Antrenorul catalanilor a recunoscut ca Manchester United este o echipa de temut, mai ales in meciurile pe care le joaca in deplasare.

"Nu stiu ce tactica vor adopta, insa stim ce au reusit in acest an si din patru jocuri castigate, trei au fost in deplasare. Trebuie sa fim vigilenti. In orice caz, ambele echipe vor face ceea ce stiu mai bine. Trebuie sa ne facem treaba si sa incercam sa intoarcem jocul in favoarea noastra", a spus Valverde.

Tehnicianul catalan considera ca stralucirea celor de la United apare, in special, pe finalul partidei.

"Nu neaparat titularii, ci cei care vor incheia partida vor fi mai importanti, pentru ca United are ceva special pe final de meci", a explicat acesta.

Valverde a vorbit si despre starea lui Lionel Messi. Starul Barcei s-a recuperat si este apt 100% pentru a intra pe teren marti seara.