"Exista o singura echipa Steaua Bucuresti si joaca in Ghencea!" Raspunsul sincer al starului de la Steaua Armatei cand a fost intrebat daca ar juca la FCSB

Steaua Armatei debuteaza in 2018 sambata impotriva celor de la Venus Bucuresti.

Golgheter in Liga a IV-a la Steaua Armatei, Alin Predescu, a vorbit despre confuzia creata de numele echipei la care joaca si echipa lui Gigi Becali care evolueaza in Liga 1.

"Nu ma deranjeaza niciodata pentru ca, sincer sa fiu, e un subiect care din punct de vedere juridic ma depaseste total. Singurul lucru pe care il stiu este ca exista o singura echipa care se numeste <Steaua Bucuresti>, o singura echipa care atrage stelistii adevarati, o singura echipa care joaca in Ghencea.



Atat eu cat si colegii mei stim foarte clar echipa la care jucam. Problema este ca, in general, omul ce vede la televizor, aia crede. Asta e cea mai mare problema. Oamenii care iubesc Steaua trebuie sa se informeze si sa fie siguri ca echipa pe care o sustin este Steaua Bucuresti. Steaua Bucuresti care a avut performante, care le-a adus bucurii, sa fie siguri ca merg la stadion si canta pentru echipa care a facut lucrurile astea. Eu, de exemplu, n-as fi fericit sa stau in frig si sa sustin o echipa despre care nu stiu ce este, cine este. Vreau sa sustin o echipa cu nume, cu glorii, o echipa alaturi de care sunt oameni de fotbal, oameni care se pricep" a spus Alin Predescu pentru Prosport.

Golgheterul de la Steaua Armatei a vorbit si despre posibilitatea de a ajunge la FCSB in viitor - tanarul jucator de 22 de ani spune ca nu ar refuzat imediat o asemenea varianta.

"M-am gandit sa zic si chestia asta. Toata lumea intreaba chestia asta, chiar si prietenii mei ma intreaba. si spun ce le zic si lor. Sa ramanem cu picioarele pe pamant si sa traim clipa pentru ca e greu sa se intample asa ceva. Nu cred ca s-ar putea intampla asta intr-un viitor apropiat si, chiar daca s-ar intampla, nu stiu sa spun cum as reactiona.

M-am gandi foarte bine, eu iubesc foarte mult Steaua, dar nu pot sa spun ca as putea refuza foarte usor Dinamo sau FCSB, de exemplu. M-as gandi, as analiza toate oportunitatile, as analiza momentul carierei si, dupa o analiza foarte buna as lua o decizie" a mai spus Alin Predescu.