Cazul lui Vinicius Jr., analizat de Nadal: ce a spus fostul mare tenismen în direct, la TV
Marcu Czentye
Rafael Nadal, poziție clară asupra situației lui Vinicius Jr. la Real Madrid.

Real Madrid, rafael nadal, Vinicius Jr, la liga
Aflat într-o relație delicată cu antrenorul clubului Real Madrid, Xabi Alonso, Vinicius Jr. a decis să nu continue negocierile în vederea semnării prelungirii contractului cu echipa din capitala Spaniei.

Nadal: „Cred că Vini trebuie să înțeleagă cine este autoritatea și să respecte acea autoritate.”

Fotbalistul brazilian a ajuns și sub lupa fostului mare tenismen, Rafael Nadal, cunoscut suporter al madrilenilor.

„Cred că situația poate fi rezolvată prin dialog, cu toată lumea pe aceeași lungime de undă. Cred că Vini trebuie să înțeleagă cine este autoritatea și să respecte acea autoritate, precum și clubul, având în vedere ce înseamnă să fii jucător la Real Madrid,” a punctat Rafael Nadal, în direct la Movistar+.

Nadal mai crede în Vinicius Jr.

„Dar cred că își dă tot interesul, iar acele reacții care îi scapă uneori, și care nu sunt întotdeauna bine primite, pot fi corectate prin dialog și prin conștientizarea faptului că lucrurile pot fi îmbunătățite.

Prima persoană care trebuie să își dorească să urmeze acea cale a progresului este chiar el. Când îl aud vorbind în interviuri, spunând că vrea să se îmbunătățească în toate aspectele, cred că trebuie să își găsească aliați puternici, iar eu sunt convins că Real Madrid va avea oamenii potriviți, iar el va fi acolo să primească sfaturile lor,” a adăugat Nadal, optimist în ceea ce privește situația sud-americanului.

În sezonul 2025/26, Vinicius Jr. a înscris de cinci ori și a oferit patru pase de gol, în cele treisprezece apariții semnate în La Liga.

