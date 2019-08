"Ar trebui sa se numeasca Liga Bogatilor, nu Liga Campionilor! "Reprezentantii UEFA, criticati dur dupa eliminarea CFR-ului:"Trebuie facut ceva pe viitor"

CFR Cluj a fost eliminata din Champions League si va juca in grupele Europa League.

CFR Cluj a ratat calificarea in grupele Champions League dupa ce a pierdut si mansa retur pe terenul celor de la Slavia Praga si va juca in grupele Europa League. Gica Popescu a vorbit despre eliminarea CFR-ului si a criticat sistemul celor de la UEFA.

"Mie imi place sa privesc intotdeauna partea plina a paharului. Si as lua din acest parcurs al CFR-ului calificarea in grupele Europa League. Bineinteles ca ne-am fi dorit cu totii ca dupa multi ani sa avem din nou o echipa calificata in grupele Ligii Campionilor, insa cred ca CFR a pierdut calificarea in meciul de acasa, cand a pierdut pe teren propriu, cu 1-0. Sa fim bucurosi, totusi, ca avem o echipa, decoamdata, in grupele Europa League. Sa speram ca o sa reuseasca si FCSB, in aceasta seara, sa obtina calificarea. Ar fi minunat sa avem din nou doua echipe care sa ne reprezinte in cupele europene", a declarat Gica Popescu, la Telekomsport.

Gica Popescu: "Ar trebui sa se numesca Liga Bogatilor, nu Liga Campionilor"



Fostul mare capitan al nationalei Romaniei critica sistemul celor de la UEFA si este de parere ca ar trebui sa existe o metoda prin care si echipele din campionate mai slabe sa aiba o sansa de succes in aceasta competitie.

"Eu cred ca este o modalitate nedpreapta a celor de la UEFA de a permite echipelor din Est sa participe in Liga Campionilor. Nici nu stiu de ce o numesc Liga Campionilor atata timp cat participa echipe de pe locul patru din campionate puternice, precum Anglia, Spania, Italia, etc. Ar trebui sa o numeasca Liga Bogatilor. Cred ca este o alegere nedrepata si cred ca trebuie facut ceva pe viitor. Daca UEFA vrea sa faca aceasta Liga a Bogatilor...e ok. Sa-i lase pe cei bogati sa participe intr-o competitie si sa faca o alta in care sa aiba acces din Romania, Bulgaria, Croatia, Serbia. Pentru ca mi se pare corect ca si campioanele din tarile noastre sa poata sa participe intr-o astfel de competitie si sa beneficieze de anumite sume de bani, care pentru nu sunt extrem de importante", a mai spus Gica Popescu.