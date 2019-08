SLAVIA PRAGA - CFR CLUJ 1-0 | "La cum am aratat, obiectivul trebuie sa fie cel putin PRIMAVARA EUROPEANA!" Petrescu, discurs cu totul neasteptat dupa eliminarea suferita de CFR!

Slavia Praga a invins-o cu 1-0 pe CFR Cluj si merge in grupele UEFA Champions League. Campioana Romaniei trebuie sa se multumeasca cu prezenta in grupele UEFA Europa League.

Dan Petrescu: "La cum am aratat, obiectivul trebuie sa fie primavara UEL"

"Am jucat impotriva unei echipe foarte puternice, care nu a pierdut niciun meci in acest sezon. O echipa cu putere maxima in atac. Per total avem niste regrete. Daca meciul tur se termina la egalitate astazi ar fi jucat si ei cu mai multa frica.

Prima repriza a fost egala, am avut ceva ocazii. Portarul lor a fost erou.

Cand portarul e cel mai bun jucator al echipei adverse, nu ai ce regrete sa ai.

Aceasta echipa a noastra merita in Champions League, avem niste jucatori fantastici.

Fazele fixe le-am batut foarte rau. De cand sunt eu la CFR nu am batut asa slab. Dar chiar daca le bateam bine, sunt asa de puternici cei de la Slavia incat era greu sa marcam.

Per total cred ca am avut o campanie buna. Regretul meu e meciul tur de la Cluj cu Slavia.

Buna intrebare, unde era Susic? M-a luat si pe mine prin surprindere cand l-am vazut pe Boril liber la faza golului. La acest nivel e foarte greu daca faci o asemenea greseala.

Slavia Praga va face puncte multe in grupe, o sa vedeti!

De acum obiectivul trebuie sa fie cel putin primavara europeana a UEL. Daca echipa va arata tot asa, sincer eu cred ca avem sanse mari la primavara europeana. Asta trebuie sa fie obiectivul si eu cred ca putem sa-l atingem!

A fost sansa vietii pentru multi fotbalisti, nu se stie cand mai poti sa joci in Champions League. Nefiind capi de serie cred ca am facut un miracol sa ajungem pana in Play Off.



Trebuie sa fim mandri ca jucam in grupele Europa League.



Slavia nu a avut niciun accidentat.



Am vorbit cu Stanciu si mi-a zis ca au niste jucatori in tribune...Doamne, fereste!

Nici daca jucau Culio, Vinicius si Tucudean nu stiu daca ne calificam. Poate aveam sanse mai mari, dar nu stiu", a spus Dan Petrescu dupa infrangerea de la Praga.