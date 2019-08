Englezii au simulat tragerea la sorti pentru grupele UEFA Champions League! Cu cine ar putea juca CFR Cluj

Tragerea la sorti pentru grupele UEFA Champions League are loc joi de la ora 19.00, live pe www.sport.ro.

Joi seara, pe 29 august, are loc tragerea la sorti pentru grupele UEFA Champions League din sezonul 2019/2020. Pentru prima data dupa 6 ani, o echipa din Romania poate sa se afle in competitie. Campioana CFR Cluj trebuie sa treaca de Slavia Praga pentru a fi in urna a 4-a la tragerea la sorti.

Englezii de la Express au facut o simulare pentru tragerea la sorti iar CFR Cluj a picat in grupa G alaturi de Paris Saint-Germain, Ajax Amsterdam si Olympiacos! Desi este o grupa infernala, cei de la CFR Cluj si-ar dori in acest moment chiar si o asemenea misiune imposibila, doar sa treaca de Slavia!

In grupe sigur va fi Ianis Hagi cu Genk si, conform simularii, ar intra in grupa mortii alaturi de Juventus, Tottenham si Lyon! La francez este legitimat Ciprian Tatarusanu, insa acesta are o situatie dificila la Lyon.

Celelalte grupe din simulare sunt: Barcelona, Sahtior, Leverkusen, Atalanta; Man City, Borussia Dortmund, Dinamo Zagreb, Steaua Rosie; Zenit, Benfica, Valencia, Lille; Bayern, Atletico, Inter, Galatasaray; Chelsea, Napoli, Salzburg, Leipzig; Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Lokomotiv Moscova.