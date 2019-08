Pleaca Dan Petrescu de la CFR Cluj? Fara mirajul Ligii Campionilor, antrenorul poate accepta ofertele de milioane pe care le-a primit

Dupa eliminarea din play-off-ul Ligii Campionilor, CFR Cluj ar mai putea primi o lovitura.

Dupa ce CFR Cluj a castigat al doilea titlu consecutiv in Liga 1, clujenii se anunta favoriti si pentru acest sezon in intrecerea interna, iar echipa a trecut de Astana, Maccabi Tel Aviv si Celtic, pentru calificarea in grupele Europa League, pana sa fie eliminata greu de Slavia Praga in play-off-ul Ligii Campionilor, munca eficienta a lui Dan Petrescu a atras serios atentia unor echipe putenice din punct de vedere financiar. Conform informatiilor Sport.ro, antrenorul ar avea oferte concrete din Rusia, din spatiul ex-sovietic, Grecia, Turcia, China si din tarile arabe, dar si “tatonari” din partea unor cluburi engleze din divizia secunda, oficialii lui Huddersfield (Liga 2) interesandu-se despre pretentiile sale financiare si despre situatia contractuala de la CFR Cluj.

”Mereu sunt telefoane, ma intreaba vrei acolo, vrei acolo? Asa a fost toata cariera, nu numai in acest an. Tot timpul am avut oferte, nu am fost niciodata lipsit de oferte. Daca ati vazut, mereu cand plec de undeva, vine alta oferta. Si inainte de acest meci am avut oferta si o sa mai am. Dar deocamdata vreau sa raman aici si sper sa reusesc sa ajungem in grupele Champions League, asta ne dorim acum. Nu vreau sa mint, sa vina oferta din Premier League si sa nu pot sa refuz”, spunea Petrescu, dupa eliminarea lui Celtic.

Miza pe Liga 1

Daca doar prin participarea in grupele Ligii Campionilor, CFR Cluj putea castiga intre 15 si 35 milioane (in functie de rezultate), acum oficialii trebuie sa se multumeasca cu o suma mult mai mica (1 milion euro dupa participarea in preliminariile CL + 3 milioane pentru accederea in grupele EL + 2-3 milioane euro din market pool si coeficient ranking + intre 0 si 4.5 milioane in functie de rezultate si de locul ocupat la final in grupa), asa ca miza se muta din nou in intrecerea interna.

De asemenea, Petrescu avea promisa o prima de 500.000 de euro pentru calificarea in grupele Europa League si de 1 milion de euro pentru accederea in faza principala a Ligii Campionilor. Antrenorul mai are un salariu anual de 400.000 de euro si o prima pentru castigarea titlului in Liga 1 de 500.000 de euro, dar va fi greu de tinut pe loc de clubul clujean, in conditiile in care, in alta parte, ar putea castiga usor 3-4 milioane de euro doar din salariu, fara bonusuri de performanta sau alte prime. Clubul ar putea scapa chiar de plata unor sume consistente de bani catre antrenor, daca nu ii va pune bete in roate in momentul plecarii.

In plus, daca Petrescu nu capitalizeaza momentul excelent din aceasta vara, ar putea avea surprize pentru ca CFR Cluj este abia in urna a patra la tragerea la sorti pentru grupele Europa League si ar putea intalni adversari foarte puternici (exemplu de grupe: FC Sevilla, Eintracht Frankfurt, Wolverhampton // Manchester United, PSV Eindhoven, Espanyol), iar lupta din campionat se poate reaprinde dupa venirea lui Victor Piturca la Craiova, dupa startul bun de sezon al Viitorului lui Hagi sau in eventualitatea rezolvarii haosului de la FCSB.