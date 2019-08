SLAVIA PRAGA - CFR CLUJ 1-0 | Ce grupa isi doreste Dan Petrescu in Europa League si CE TRANSFERURI ASTEAPTA DE MAINE

CFR Cluj a fost eliminata din UEFA Champions League de Slavia Praga, scor 0-2 la general. CFR a pierdut si turul, si returul cu acelasi scor.

Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, a vorbit la finalul meciului de la Praga, pierdut cu 0-1. Petrescu i-a laudat pe cehi si a spus ca merita prezenta in grupele UEFA Champions League. El a mai spus ca obiectivul CFR-ului trebuie sa fie primavara Europa League, dar si ca asteapta doi jucatori U21!

Dan Petrescu: "Vreau o grupa din care sa iesim! O echipa tare si doua pe care sa le batem"

"In prima repriza, daca eram atenti ca la Glasgow, marcam si aici. Daca dadeam gol, altfel curgea meciul. Ne-au dat gol din nimic, nici nu am inteles cum a ajuns Boril singur acolo.

Daca faceam un 0-0 la Cluj, veneam altfel aici.



Cred ca portarul lor a fost eroul acestei duble. La fel si inchizatorul lor, Soucek, care a fost peste tot, si in atac, si in aparare.

Imi pare cel mai mult rau pentru jucatori, nu pentru mine. Sincer, baietii astia meritau. Cred ca eram echipa cu cel mai mic buget din istoria grupelor UCL. Radeau toti de noi daca intram acolo, dar acesti baieti minunati meritau sa fie acolo.

100% primul meci a contat cel mai mult.

A contat si faptul ca Slavia nu a avut niciun accidentat, dar si ca au jucat doar 2 meciuri in preliminarii, in timp ce noi am jucat 8.



In plus, noua ne-au lipsit fotbalisti importanti din fiecare compartiment. Ma refer la Vinicius, la Culio si la Tucudean.

Daca la Slavia nu jucau cel mai bun fundas, cel mai bun mijlocas si cel mai bun varf, sunt convins ca ne calificam noi.

Inteleg frustrarea jucatorilor, dar i-am incurajat. Le-am spus ca jucam in grupele UEL si obiectivul trebuie sa fie cel putin primavara europeana. Daca jucam tot asa, avem sanse sa ajungem unde a ajuns Slavia anul trecut.



Cine se duce la tragerea la sorti a grupelor UEL sper sa aiba mai mult noroc de data asta. Ca pana acum mi-au adus numai adversari grei, mi-au adus Celtic si Slavia. Sper sa aduca o grupa din care sa ne calificam, pentru ca asta imi doresc. O echipa de top si doua pe care sa le batem!

Vreau sa le urez succes celor de la Slavia in grupele UCL, sunt convins ca vor face multe puncte. Au un lot foarte puternic si un antrenor foarte bun. Per total, au avut si noroc. Daca nu ai putin noroc, nu ai cum sa te califici. Si noi am avut cu Celtic", a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu: "Astept doi jucatori U21"

"Nu as schimba nimic. Daca as putea sa schimb ceva, as schimba portarul lor cu unul care nu stie sa apere. As baga un portar mai slab la Slavia.

Speram sa mai vina un jucator sau doi U21 pana la finalul perioadei de transferuri", a mai spus Petrescu.