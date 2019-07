Atletico Madrid se intareste masiv dupa plecarea lui Griezmann! "Cholo" sparge banca si aduce un fotbalist de la finalista UCL, Tottenham

Atletico Madrid este foarte aproape sa aduca un jucator de la Tottenham.

Dupa ce Griezmann a plecat la Barcelona, Atletico Madrid a obtinut semnatura lui Joao Felix, in schimbul caruia au achitat 126 de milioane catre Benfica si reprezinta al 4-lea cel mai scump transfer. Formatia antrenata de Simeone continua campania de achiztii si vor sa il aduca pe Kieran Trippier de la Tottenham, anunta Mundo Deportivo.

Negocierile intre cele doua cluburi sunt pe cale sa se incheie, iar Atletico ar urma sa plateasca 30 de milioane de euro in schimbul fundasului englez de 28 de ani.

Juventus si Napoli sunt de asemenea interesate de transferul lui Trippier, dar Atletico Madrid este formatia cu cele mai mari sansa sa obtina semnatura fundasului lui Tottenham.

Trippier a ajuns la Tottenham in 2015 de la Burnley in schimbul a 4,90 milioane de euro, iar in acest moment cota este de 35 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com

⚪️???? Se acerca al Atlético https://t.co/gG8kdO4KX5 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 16, 2019

Atletico a vandut jucatori de 1 miliard in ultimul deceniu



Atletico Madrid a redevenit un gigant in fotbal dupa venirea lui Diego Simeone, reusind sa castige Europa League in 2 randuri si sa ajunga in 2 finale de UEFA Champions League. Iar aceste performante incredibile au avut loc in ciuda faptului ca Atletico a reusit o performanta incredibila: a vandut jucatori in valoare cumulata de 973 de milioane de euro in ultimul deceniu!

Ultimul jucator vandut pe o suma mare este Antoine Griezmann, cumparat de Barcelona cu 120 de milioane de euro. Tot in aceasta vara, Atletico l-a cedat pe Lucas Hernandez la Bayern Munchen pentru 80 de milioane de euro si pe Rodri la Manchester City, tot pentru 80 de milioane de euro! Pentru Bayern si Man City, acestea sunt cele mai costisitoare mutari din istoria cluburilor!

De-a lungul timpului, Atletico a dat lovitura dupa ce a vandut pe sume mari jucatori precum Jackson Martinez, Arda Turan, Diego Costa, Radamel Falcao si Kun Aguero. Atletico este pe primul loc intr-un top al echipelor care au vandut pentru cei mai multi bani, urmata de Benfica si AS Monaco.