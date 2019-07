Surpriza de proportii! Ce club din Premier League a investit cel mai mult in transferuri in aceasta vara! Nu e nici City, nici Liverpool, nici Tottenham! Achizitii de peste 100 milioane de euro

Surpriza de proportii in campania de transferuri din Premier League.

Mai sunt 17 zile pana la sfarsitul perioadei de transferuri in Premier League, iar nou-promovata Aston Villa este pe primul loc in topul jucatorilor transferati si a sumelor platite pe fotbalisti.

Aston Villa i-a transferat Wesley de la Brugge, in schimbul a 25 de milioane de euro, Mings de la Bournemouth, in schimbul a 22,3 milioane de euro, Targett de la Southampton, in schimbul a 15,6 milioane de euro, Knosa, in schimbul a 13,3 milioane de euro, El Ghazi, in schimbul a 9 milioane de euro, Engels de la Reims, in schimbul a 8 milioane de euro, Jota Peleteiro, in schimbul a 4,5 milioane de euro si Hause de la Southampton, in schimbul a 3,4 milioane de euro. In total, formatia din Birmingham a cheltuit 101,1 milioane de euro si este echipa din Premier League care a investit cel mai mult in aceasta campanie de transferuri. Pe locul 2 se afla Manchester City, care a platit 90 de milioane de euro pentru transferuri, iar pe trei se claseaza Tottenham cu achiztii in valoare de 71 de milioane de euro.

Campionatul in Premier League va incepe pe 9 august, Liverpool-Norwich fiind meciul care va deschide noul sezon.