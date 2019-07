OFICIAL | Tottenham si-a prezentat cel mai scump transfer din istoria clubului! Afacere de 60 de milioane de euro

Tottenham a revenit in forta pe piata transferurilor, dupa doi ani in care nu a adus pe nimeni si l-au transferat pe Tanguy Ndombele de la Lyon in schimbul a 60 de milioane de euro. A depasit suma de 40 de milioane de euro pe care Spurs a platit-o in 2017 pentru Davison Sanchez, astfel ca transferul mijlocasului francez este cel mai scump din istoria clubului.

De mijlocasul francez s-au mai interesat si Manchester United, Manchester City si Juventus, dar jucatorul a vrut sa vina la Tottenham.

Tanguy Ndombele (22 ani) este cotat la 65 de milioane de euro potrivit transfermarkt.com si a evoluat in 34 de partide in acest sezon pentru Lyon, marcand un gol si oferind 7 pase de gol.

✍️ We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.

???????? The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g