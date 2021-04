"Am eliminat campioana din Europa!" Neymar, in extaz dupa calificarea in semifinale! Ce a spus cand a fost intrebat daca ramane la PSG

Paris Saint-Germain s-a calificat in semifinalele Champions League in detrimentul lui Bayern Munchen.



Desi bavarezii au castigat la Paris cu 1-0 prin golul lui Choupo-Moting, campioana Frantei s-a calificat gratie victoriei cu 3-2 de la Munchen. PSG si-a luat astfel revansa dupa finala pierduta in fata lui Bayern sezonul trecut la Lisabona.

Neymar a fost declarat omul meciului de pe Parc des Princes, in ciuda faptului ca a trimis de doua ori mingea in bara in prima repriza. Dupa meci, starul brazilian a fost extrem de entuziasmat de aceasta performanta si a spus ca reteta succesului este faptul ca fotbalistii lui PSG comunica foarte multa unii cu ceilalti.

"Sunt foarte fericit, in ciuda infrangerii. Am trecut de o echipa mare. Si noi suntem de asemenea o echipa mare si am aratat-o in aceasta seara. Am eliminat campioana Europei. Obiectivele au fost respectate, acum suntem in semifinale si trebuie sa muncim chiar si mai mult, sa ne imbunatatim si sa speram ca ne vom descurca bine in semifinale... Este adevarat ca vorbim foarte mult unii cu ceilalti, suntem cu adevarat o echipa. Am vazut ca Di Maria a alergat foarte mult astazi, trebuie sa felicitam pe toata lumea", a spus Neymar la finalul meciului.

De asemenea, Neymar a vorbit si despre ocaziile pe care le-a ratat, dar si despre viitorul sau la PSG: "Toate acele ocazii... Am fost atat de aproape. Cel mai important lucru este ca sunt foarte fericit ca ne-am calificat. Daca voi ramane la Paris? PSG este o echipa uriasa, acum trebuie sa ne concentram pe semifinale".