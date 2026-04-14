În manșa tur, pe ”Santiago Bernabeu”, FC Bayern s-a impus cu 2-1, după un joc care i-a creat probleme formației dirijate de Alvaro Arbeloa. ”Bavarezii” au prima șansă în retur, dar chiar și așa, galacticii rămân o echipă extrem de periculoasă, mai ales că diferența este de doar un gol.

Lucru pe care l-a remarcat și Arjen Robben, o legendă la FC Bayern, care a jucat și la Real Madrid timp de doi ani în perioada august 2007 - august 2009. Olandezul a explicat că galacticii pot porni un contraatac și pot marca de nicăieri, iar ”bavarezii” trebuie să fie atenți la situațiile respective.

Robben o avertizează pe FC Bayern înainte de returul cu Real Madrid: ”Pot face asta oricând! Mă impresionează”

”Pentru mine, Bayern a fost echipa mai bună în prima manșă. Cred că rezultatul poate că nu a reflectat pe deplin superioritatea lor, dar trebuie să fii atent și concentrat pe toată durata celor 90 de minute. Chiar și dacă te gândești: 'Conducem cu 2-0 și totul merge bine...' Ei pot marca un gol de nicăieri.

În fotbal, un meci nu este niciodată decis, iar Real Madrid este cel mai bun exemplu în acest sens.

Nu ar trebui niciodată să o scoți pe Real Madrid din calcule. Mă impresionează cât de calmi sunt mereu. Uneori se simt confortabil apărând foarte jos, iar apoi lansează brusc un contraatac. Uneori le ajung doar unul sau două momente. Trebuie să fii conștient de asta. Au foarte multă valoare individuală, dar eu cred că Bayern este mai bună ca echipă”, a spus Arjen Robben, potrivit Marca.

Real Madrid - FC Bayern 1-2

În tur, FC Bayern a deschis scorul în prima repriză, grație reușitei lui Luis Diaz din minutul 41. Serge Gnabry i-a pasat decisiv columbianului trecut pe la Liverpool.

În actul secund, Harry Kane a dus scorul la 2-0 în minutul 46, în urma unui assist provenit de la Michael Olise. Kylian Mbappe a redus diferența în minutul 74.