CHAMPIONS LEAGUE ACUM LIVE: Ajax 0-0 Real Madrid, Tottenham 0-0 Borussia Dortmund | Echipele de start

REAL, 7 MECIURI FARA INFRANGERE



Real Madrid are o serie de sapte meciuri fara infrangere in toate competitiile si merge la Amsterdam sa se impuna pe terenul lui Ajax. Madrilenii sunt increzatori ca pot castiga pentru a patra oara la rand trofeul Ligii Campionilor.

Ajax este neinvinsa in acest sezon de Uefa Champions League, iar ultimul meci din faza grupelor a atras atentia adversarilor. Olandezii au remizat pe teren propriu, cu Bayern Munchen, scor 3-3.

Mijilocasul lui Real Madrid, Toni Kroos, este de parere ca dubla va fi una extrem de dificila si anunta ca nu ii vor subestima pe tinerii de la Ajax, chiar daca olandezii se afla intr-o scadere de forma.





"Este normal ca Ajax sa ne infrunte cu motivatie maxima si ne asteptam la acest lucru. Vor fi doua jocuri dificile. Au demonstrat in meciurile cu echipe mari, precum Bayern, cat de puternici si talentati sunt. Din fericire, in ultimii ani am fost obisnuiti cu aceste meciuri de Champions League si ne-am concentrat indiferent de oponent. Altfel nu am fi castigat de trei ori la rand trofeul. De aceea, imi asum cand spun asta, vom fi capabili sa ajungem iar acolo", a spus Toni Kroos.