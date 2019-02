Luati la OLE-uri! Umilinta completa pentru United in Champions League. Teatrul Viselor URATE: englezii n-au atins mingea in ultimele minute

Fanii lui PSG s-au distrat pe seama lui United in prelungirile meciului.

Francezii au insotit pasele echipei lui Tuchel cu ole-uri, in timp ce suporterii englezi paraseau cu miile arena. A fost imaginea depresiei totale pe Old Trafford. United a cedat cu 2-0 si are sanse mici sa mearga in sferturile de finala.