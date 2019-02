El e eroul serii in UEFA Champions League! Pustiul pe care Inter l-a "exilat" la Roma e comparat deja cu Totti: a reusit o dubla in poarta legendarului Casillas

Pustiul Nicolo Zaniolo a fost eroul serii in UEFA Champions League.

Tanarul mijlocas in varsta de doar 19 ani a reusit meciul carierei in fata celor de la FC Porto. Zaniolo a marcat doua goluri in poarta legendarului Casillas, in doar 6 minute (min.70, min.76).

AS Roma pare sa fi dat marea lovitura prin aducerea lui Zaniolo. Pustiul italian a jucat abia in urma cu patru luni primul sau meci ca titular in Serie A, in tricoul Romei. Asta desi s-a aflat in curtea lui Inter.

Inter nu a crezut prea mult in Zaniolo pe care l-a cedat foarte usor la AS Roma, pentru doar 4,5 milioane de euro. Zaniolo a devenit cel mai tanar jucator, de la Francesco Totti incoace, care a reusit sa marcheze trei goluri in Serie A si este deja comparat cu legenda Romei.

Zaniolo a fost crescut de Fiorentina, a fost achizitionat de Inter in 2017, insa dupa doar un sezon era cedat la AS Roma. Zaniolo a jucat pentru nationalele U18, U19 si U21 ale Italiei si este vicecampion european cu nationala U19 la Campionatul European din 2018.