RECORD pentru Buffon! A intrat in TOP 10 jucatori cu cele mai multe prezente in Champions League: e singurul care nu a castigat trofeul

Titular in Manchester United - PSG, italianul ajuns la 41 de ani, a adunat 121 de partide in cea mai importanta competitie intercluburi din lume. Buffon a intrat in Top 10 din acest punct de vedere, dar este singurul jucator din acest clasament care inca nu a castigat trofeul.

Casillas, cu 174 de meciuri, conduce topul jucatorilor cu cele mai multe partide in UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo (158) si Xavi (151) completeaza podiumul. Casillas, pe de alta parte, este jucatorul cu cele mai multe participari in optimile UEFA Champions League: 19.

Gianluigi Buffon is now in the top 10 for Champions League games played! ????

???????? Casillas 174

???????? Ronaldo 158

???????? Xavi 151

???????? Raul 142

???????????????????????????? Giggs 141

???????? Iniesta 130

???????? Messi 129

???????? Seedorf 125

???????????????????????????? Scholes 124

???????? Buffon 121

The only one in there not to have won it... ???? #UCL pic.twitter.com/7cs39jDMIN