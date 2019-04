Moment INCREDIBIL pe Camp Nou! Ce s-a intamplat cand a fost anuntata reusita lui De Ligt cu Juventus

Fanii Barcelonei nu au uitat de rivalitatea cu Cristiano Ronaldo.

Barcelona n-a avut nicio emotie in returul cu Manchester United - dupa 1-0 pentru catalani in tur, Barca a dus scorul la 3-0 pe Camp Nou dupa dubla lui Messi si reusita superba a lui Coutinho. Barcelona va juca in semifinale cu castigatoarea dublei dintre Liverpool si FC Porto.

"Fratia" dintre cei de la Barcelona si Ajax Amsterdam, cele 2 cluburi revolutionate de Yohann Cruyff, s-a simtit si in seara de UEFA Champions League. In momentul in care De Ligt a marcat golul de 2-1 care este aproape de a o duce pe Ajax in semifinalele Ligii, fanii Barcelonei au izbucnit in urale!

De Ligt este principala tinta a Barcelonei pentru intarirea defensivei in sezonul viitor.