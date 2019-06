A batut orice record dupa ce a intrat pe teren la finala UEFA Champions League: de la 100.000 de fani, la 2.3 milioane in doar cateva ore! LOVITURA DURA primita de tanara

Kinsey Wolansky, tanara care a intrat pe teren la finala UEFA Champions League dintre Liverpool si Tottenham, a spulberat orice record pe retelele de socializare.

Wolansky avea doar 100.000 de fani pe Instagram inainte de a intra pe teren. Pana in momentul in care meciul dintre Liverpool si Tottenham s-a incheiat stransese deja 700.000 de fani, iar pana astazi la ora 14:00 avea nu mai putin de 2,3 milioane de euro.

In momentul in care era pe val si dobora orice record in materie de social media, Wolansky a primit o lovitura neasteptata: hackerii i-au atacat contul de Instagram si l-au furat.