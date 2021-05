"Asta ii transmit eu dansului!" Reactia lui Adi Popa dupa declaratiile explozive ale lui Gigi Becali! Ce a spus fotbalistul

Adi Popa a reactionat in urma declaratiilor facute de Gigi Becali.

Fotbalistul a plecat de la FCSB cu scandal, dupa ce a reclamat clubul din cauza ca patronul a decis sa il bage in somaj tehnic anul trecut, in perioada starii de urgenta. Popa a avut castig in instanta, iar Gigi Becali a trebuit sa ii plateasca salariile restante.

Extrema a semnat cu Clinceni la inceputul anului, alaturandu-se fostilor sai coechipieri de la FCSB: Rusescu, Gardos, Tanase si Pirvulescu.

Dupa egalul FCSB-ului cu Clinceni, Gigi Becali a iesit la atac, punandu-i la zid pe fostii sai jucatori pentru modul in care au jucat cu echipa sa, comparand cu abordarea avuta in meciul cu CFR, cand ilfovenii au pierdut fara drept de apel. Patronul i-a acuzat pe acestia ca au mers pe teren.

Adi Popa a venit cu o replica la declaratiile lui Becali si a avut si un mesaj pentru acesta.

"M-au sunat cei din familie, prieteni, mi-au citit ce a spus despre mine. Daca am fost surprins? Asta e viata! Am luat ca atare toata situatia si va spun ca nu ma mai intereseaza Gigi Becali.

Nici ce declara, nimic! Asta ii transmit eu dansului! Ma concentrez doar pe ce am de facut la Clinceni si atata tot", a spus Adi Popa pentru ProSport.

"Te-am luat de acolo, te-am dus in Anglia!"

Gigi Becali i-a atacat pe fostii jucatori de la FCSB in interventia de la 'Ora exacta in sport'.

"Daca lupti in viata ta pentru ceva, lupti. Dar daca tu lupti impotriva aluia care te-a creat. Cu Popa, care e dusmanos. Bai, in viata ta nu luai, erai la Chiajna, te-am luat de acolo, te-am dus in Anglia, milioane de euro ai facut.

Rusescu, ba, te-am luat de la Urziceni, ma. Te-am facut si pe tine milionar. Bai, Tanase, si pe tine te-am facut milionar, ma! V-am luat de unde v-am luat, cine stie pe unde ramaneati pe acolo. Nu zic, zic doar ca trebuie sa lupti pentru ceva adica. Daca tu cu CFR nu iti dai viata si tu, Rusescule, bati la misto o lovitura, cand jucatorul e culcat si bati la misto, pe jos, ca esti tu nas, fin cu Chipciu", a spus Gigi Becali la PRO X in urma cu cateva zile.