Ce suma vor incasa jucatorii Academicii Clinceni pentru realizarile din playoff! Anuntul facut de Adi Popa 

Academica Clinceni a reusit sa o invinga joi seara pe Sepsi, cu scorul de 2-1, si a urcat pe locul 5 in playoff-ul Ligii 1.

Adrian Popa, jucatorul ilfovenilor a dezvaluit ca fotbalistii de la Academica Clinceni vor fi rasplatiti cu o suma consistenta daca reusesc sa termine pe locul 5 in playoff-ul Ligii 1. Conducerea le-a promis o prima in valoare de 100.000 de euro daca vor realiza acest obiectiv. Suma va fi impartita in functie numarul de meciuri pe care l-a activat fiecare jucator al Academicii Clinceni.

Echipa condusa de Ilie Poenaru o va intalni in ultima etapa pe CSU Craiova, in deplasare, iar competitoarea Clinceniului pentru locul 5, FC Botosani se va duela cu Sepsi, pe terenul de la Sfantu Gheorghe.

"Vom incasa o prima in jurul sumei de 100.000 de euro daca reusim sa ne clasam pe locul 5, care va fi impartita mai apoi la fiecare jucator", a declarat Adrian Popa, in cadrul emisiunii Fotbal Club, la Digi Sport.