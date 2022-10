„Îmi pare rău de el, ce să zic?” Reacția lui Oprița după victoria cu Oțelul Galați din Liga 2

Daniel Oprița a vorbit după victoria din Ghencea despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că s-au făcut controale suporterilor înainte de a păși pe stadion.

„Poate cea mai grea (n.r. victorie), am întâlnit o echipă bună. Dorinel mi-a fost coleg și antrenor. E o echipă disciplinată, agresivă.

E mai importantă victoria, azi am știu să suferim, am câștigat cu arma lor. Am jucat la rezultat. Nu știu dacă a fost un joc frumos, dar ne-am îndeplinit obiectivul.

Ei nu au avut ocazii mari. Îi felicit pe jucători, pentru că am știut să suferim. Așa se câștigă. Important este că toți au alergat, s-au bătut pentru minge.

Am reușit să câștigăm multe meciuri și suntem pe un drum bun. Începutul nu a fost cel pe care îl doream.

(n.r. de absență suporteri) Am înțeles că s-au făcut controale, s-au plâns că numai lor (n.r. cei din galeria Stelei) li se poate întâmpla asta, că i-au dezbrăcat în corturi. Noi suntem alături de ei. Aveau și o coregrafie frumoasă.

Oțelul mi-a plăcut în seara asta. A venit de la Liga 3. E important ce face Dorinel Munteanu. Îmi pare rău de el, ce să zic?”, a transmis Daniel Oprița după meci.

În următoarea partidă, CSA Steaua o va întâlni pe ACS Viitorul Târgu Jiu pe teren advers, sâmbătă, 29 octombrie, de la ora 12:00. Partida va putea fi urmărită LIVE TEXT pe www.sport.ro, alături de celelalte meciuri din eșalonul secund!