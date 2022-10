Gardoș a evidențiat faptul că Erling Haaland este peste mulți atacanți împotriva cărora a jucat pe vremea când evolua pentru Southampton, în Premier League.

Starul norvegian evoluează în prezent la Manchester City și a strâns deja 17 goluri în doar 11 apariții bifate în tricoul "cetățenilor" în cel mai tare campionat al lumii, Premier League.

Gardoș: „Nu văd cum nu ar putea câștiga Balonul de Aur anul viitor”

„(n.r. I-ai înfruntat pe Diego Costa, Drogba, di Maria, Rooney, crezi că Haaland îi depășește?) Da, cred că da!

Mi se pare că are o foame cum nu prea am mai văzut. L-am urmărit și în interviuri, mănâncă... Deci e clar că tot ce face e pentru fotbal. Are un regim special, am văzut că mâncarea lui preferată e kebab și abia mănâncă asta.

E foarte puternic, am văzut felul în care se poziționează față de fundași, îți e greu să câștigi un duel fizic cu el.

La cum a început și ținând cont de vârstă și de faptul că e la cea mai bună echipă din lume în momentul de față, nu văd cum nu ar putea câștiga Balonul de Aur anul viitor.

O și văd clar favorită la câștigarea trofeului Champions League anul acesta pe Manchester City”, au fost cuvintele lui Florin Gardoș.

Haaland a terminat pe locul 10 în clasamentul Balonului de Aur de anul acesta

Karim Benzema a câștigat detașat trofeul. Pe poziția doi a fost Sadio Mane

Cariera lui Florin Gardoș

Fostul fundaș a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Someșul Satu Mare, Concordia Chiajna, Steaua București, Southampton, Universitatea Craiova, Poli Iași și Academica Clinceni.

În momentul în care Gigi Becali l-a cedat în Anglia, cota lui Gardoș pe piața transferurilor, potrivit Transfermarkt, era de 6 milioane de euro. În momentul în care s-a retras, fostul fotbalist valora 350.000 euro.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Steaua București (n.r. actuala FCSB), 122, unde s-a impus pe tabela de marcaj de patru ori și a pasat decisiv în două situații, în cele aproape 9.800 de minute în tricoul "roș-albaștrilor".