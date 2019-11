Victorie de senzatie pentru RAPID! Giulestenii s-au dezlantuit si au rapus o contracandidata la promovare! Trupa lui Pancu, la cel mai clar succes din acest sezon

Rapid a castigat categoric in deplasarea de la Mioveni.

Inainte de aceasta partida, Rapid era intr-o situatie destul de dificila. Echipa antrenata de Daniel Pancu ajunsese la 4 meciuri consecutive fara victorie in campionat. Deplasarea de la Mioveni se anunta destul de dificila in conditiile in care echipa pitesteana este o contracandidata la promovare a giulestenilor.

In minutul 8 al partidei, Sefer a deschis scorul pentru Rapid, iar in minutul 27, Mazarache a restabilit egalitatea. Cu 6 minute inainte de pauza, Mallo a punctat din nou pentru Rapid si a stabilit scorul pauzei. In repriza secunda, Rapid s-a dezlantuit si a mai marcat de 3 ori prin Goge, Hlistei si Labeau, iar meciul s-a terminat cu scorul de 5-1 in favoarea trupei antrenate de Daniel Pancu.

In urma acestui succes Rapid ocupa locul 6 in clasamentul Ligii a 2-a cu 25 de puncte dupa 15 meciuri si se afla la 6 puncte de liderul UTA Arad. De partea cealalta, CS Mioveni ocupa pozitia a 2-a in clasament cu 30 de puncte dupa 16 partide.