"Ati facut 1 pauza 1 final si 5+!" NU au mai suportat si au intrat peste ei! Scene incredibile la antrenamentele Rapidului! Fanii i-au acuzat pe jucatori ca au facut blat! FOTO

Ultrasii Rapidului au facut scandal la antrenament.

Rapid nu se afla intr-un moment bun in Liga a 2-a. Echipa antrenata de Daniel Pancu a pierdut surprinzator ultima partida impotriva celor de la Sportul Snagov, scor 3-2 si se afla la 9 puncte de liderul CS Mioveni. Giulestenii au pierdut 3 puncte importante in cursa pentru promovare, iar fanii Rapidului nu sunt deloc multumiti de jocul prestat de favoritii lor si de rezultatele obtinute.

Astazi la antrenamentul Rapidului, ultrasii au intrat peste jucatori si i-au acuzat ca au facut blat in meciul cu Snagov, iar la echipa au venit toti jucatorii "no name".

Dupa esecul din partida cu Snagov, multi il vedeau pe Daniel Pancu ca si dat afara de la carma echipei, insa acesta va continua pe banca Rapidului.

Giulestenii se afla pe pozitia a 5-a in clasamentul Ligii a 2-a, iar etapa viitoare trupa lui Pancu o va intalni pe Universitatea Cluj.