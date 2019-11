"Fotbalul romanesc are nevoie de Rapid pe prima scena!" Ce crede Razvan Lucescu despre misiunea lui Pancu de a promova cu giulestenii

Razvan Lucescu e de parere ca locul Rapidului trebuie sa fie in Liga 1

De numele Lucescu se leaga unele dintre cele mai mari performante ale Rapidului, fie ca vorbim de Mircea Lucescu, care a castigat titlul cu formatia giulesteana din postura de antrenor in sezonul 98-99, fie ca vorbim de fiul acestuia, Razvan Lucescu, care a dus Rapidul pana in sferturile Cupei UEFA in 2006.

Intrebat despre situatia actuala a clubului de sub Podul Grant si despre misiunea dificila a lui Pancu de a promova, Razvan Lucescu a raspuns la PRO X:

"Pentru Daniel Pancu e o experienta pe care o acumuleaza si care-l poate propulsa ca antrenor. Nu e simplu! Rapid vine dupa ani in care a fost foarte jos si totusi ai nevoie de o forta mentala, de o experienta. Una e sa joci la Liga 4, alta e sa joci la Liga 3 sau la Liga 2. E nevoie de putina rabdare, dar cu sansa, campionatul este lung, se poate intampla orice. Totusi, fotbalul romanesc are nevoie de Rapid pe prima scena, are nevoie de publicul acela, de atmosfera, de entuziasm. Daca ma intrebati, vorbim si despre Petrolul, despre Cluj, Brasov, echipe care au atras mereu. Fotbalul este facut sa fie jucat cu spectatori, iar pentru asta ai nevoie de nume importante. Asta e realitatea! S-ar putea sa nu le convina unora, celor de la echipe mici, dar avem nevoie sa atragem lume, investitori, atentie."

Rapid se afla intr-o perioada dificila, fara victorie in ultimele 4 meciuri din Liga 2, pe locul 7, la 8 puncte de liderul CS Mioveni.