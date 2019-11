"Tata e in pamant si tu ma injuri de morti?" Scandal de proportii la Rapid! Conflict deschis intre Daniel Pancu si managerul sportiv al clubului

Daniel Pancu si Florin Manea au avut un schimb dur de replici.

Situatia de la Rapid nu este deloc buna, mai ales ca in ultimele 4 etape Rapid nu a mai batut pe nimeni in Liga a 2-a. Echipa antrenata de Daniel Pancu a inregistrat doua egaluri si doua infrangeri. Giulestenii ocupa locul 7 in clasament cu 22 de puncte dupa 14 etape.

Potrivit Gazetei Sporturilor antrenorul giulestenilor, Daniel Pancu si managerul sportiv al echipei, Florin Manea au avut un conflicat care a degenerat si s-a ajuns chiar si la mai mult de atat. Cei doi ar fi avut si un schimb de lovituri.

Cei mai importanti oameni din club au organizat o intalnire, iar Pancu si Manea s-au injurat si s-au batut. Pancu i-ar fi reprosat lui Manea ca il "lucreaza" cu jucatorii straini pe care i-a adus pentru a-l demite. Dupa ce a auzit spusele lui Pancu, Florin Manea s-a enervat si i-a replicat acestuia.

"Eu sunt mai rapidist decat toata lumea de aici! M-am nascut in Giulesti! Cum indrazneste Pancu sa imi spuna mie ca as incerca vreodata sa lucrez impotriva clubului in care m-am nascut si la care tata a stat cu sufletul toata viata?!", a spus Manea.

Manea le-ar fi spus apropiatilor sai ca l-a lovit pe Pancu, dupa ce la o intalnire cu toata conducerea, Pancu s-a imbatat si la injurat.

"Tata e in pamant si tu ma injuri de morti? Iesi afara acum!", a mai spus Manea,