Acum e clar! Vladislav Blănuță schimbă echipa în această vară

Acum e clar! Vladislav Blănuță schimbă echipa în această vară Stranieri
SPORT.RO
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Vladislav Blănuță (24 de ani), fostul atacant de la FC U Craiova și Universitatea Cluj, se va despărți de Dinamo Kiev în această vară.

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Dinamo KievVladislav BlanutaUcraina
Din articol

Vladislav Blănuță nu a fost luat de Dinamo Kiev în cantonament, iar despărțirea este iminentă

Vândut în luna septembrie a anului trecut de la FC U Craiova la Dinamo Kiev pentru două milioane de euro, Blănuță a avut un sezon modest în Ucraina: a marcat doar un gol în cele puțin peste 300 de minute în care a fost folosit și a devenit ținta suporterilor după distribuirea pe rețelele sociale a unor clipuri cu caracter pro Rusia.

Deși Blănuță mai are patru ani de contract cu Dinamo Kiev, despărțirea pare iminentă în această vară. Clubul ucrainean a anunțat că atacantul nu a fost luat în cantonamentul de vară din Austria, care ia startul astăzi.

Este un nou indiciu clar că antrenorul Igor Kostyuk (50 de ani) nu plănuiește să mizeze pe Vladislav Blănuță nici în sezonul următor. Rămâne de văzut acum dacă fostul internațional U21 al României va reveni în Superliga, Dinamo fiind una dintre echipele care și-au manifestat interesul.

Dinamo Kiev a anunțat că a plecat în cantonamentul din Austria cu doar doi atacanți: Eduardo Guerrero (26 de ani) și Matviy Ponomarenko (20 de ani).

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Fostul antrenor al lui Blănuță: "Transferul lui, probabil o greșeală"

După sezonul dezamăgitor, Blănuță a primit o caracterizare dură și din partea fostului său antrenor de la Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi (51 de ani). Fostul mare portar ucrainean pregătea echipa în momentul în care Blănuță a ajuns la echipă.

"Nu vreau să spun nimic acum, dar probabil transferul lui Blănuță a fost o greșeală. Sau poate că n-a fost, dar el a ajuns la echipă după ce sezonul începuse. Nu s-a antrenat cu noi și nu a înțeles cum merg lucrurile la noi. În plus, e vorba și de o perioadă de adaptare.

Nu orice transfer poate să fie de succes. I-am văzut calitățile lui Blănuță, dar el juca la o echipă unde era mai mult a doua variantă.

Postările lui Blănuță de pe TikTok? Îmi aduc aminte de ele. Ne-am dat seama că trebuie să fim mai atenți la rețelele sociale ale jucătorilor, precum și la cercul de apropiați", a spus Oleksandr Shovkovskyi, potrivit UA-Football.

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