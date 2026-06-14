Acum e clar! Vladislav Blănuță schimbă echipa în această vară

Vladislav Blănuță nu a fost luat de Dinamo Kiev în cantonament, iar despărțirea este iminentă

Vândut în luna septembrie a anului trecut de la FC U Craiova la Dinamo Kiev pentru două milioane de euro, Blănuță a avut un sezon modest în Ucraina: a marcat doar un gol în cele puțin peste 300 de minute în care a fost folosit și a devenit ținta suporterilor după distribuirea pe rețelele sociale a unor clipuri cu caracter pro Rusia.

Deși Blănuță mai are patru ani de contract cu Dinamo Kiev, despărțirea pare iminentă în această vară. Clubul ucrainean a anunțat că atacantul nu a fost luat în cantonamentul de vară din Austria, care ia startul astăzi.

Este un nou indiciu clar că antrenorul Igor Kostyuk (50 de ani) nu plănuiește să mizeze pe Vladislav Blănuță nici în sezonul următor. Rămâne de văzut acum dacă fostul internațional U21 al României va reveni în Superliga, Dinamo fiind una dintre echipele care și-au manifestat interesul.

Dinamo Kiev a anunțat că a plecat în cantonamentul din Austria cu doar doi atacanți: Eduardo Guerrero (26 de ani) și Matviy Ponomarenko (20 de ani).