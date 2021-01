Scandal MONSTRU in fotbalul romanesc! Iubita inselata l-a dat DE GOL ca paria pe propria echipa: "Primeam mesaje si la pauza dintre reprize!"

In fotbalul romanesc a izbucnit primul mare scandal din anul 2021.

Fundasul Gloriei Buzau, Marius Ionita, este acuzat de fosta sa iubita ca pariat pe mai multe meciuri ale echipei sale, potrivit ProSport.

Fosta prietena a fotbalistului a dezvaluit ca spre sfarsitul anului 2019 acesta a pariat mai multe sute de lei impotriva echipei sale.

Fata a explicat ca Ionita creease mai multe conturi online la diferite agentii de pariuri si ca fotbalistul se consulta cu ea inante de meciurile buzoienilor pentru a stabili ce sa parieze.

Motivul pentru care respectiva a hotarat sa faca aceste dezvaluiri este reprezentat de faptul ca fotbalistul a inselat-o cu o alta fata in urma cu cateva zile.

"Nu mi-as fi imaginat in viata mea ca fix barbatul pe care l-am iubit cel mai mult, l-am ajutat cat si cum am putut eu si cel mai mult l-am sustinut in viciul lui. Probabil nu este foarte demn pentru o femeie, dar ajunsesem sa ii fac jocurile, sa pariem in tandem, sa ne sfatuim, sa stau sa astept informatii sau sfaturi. Eram constienta ca nu se va ajunge nicaieri cu pariurile, dar il iubeam si simteam ca asta aducea liniste raportului nostru si il vedeam fericit in momentele acelea.

La el deja e drog, nu poate sa treaca o zi fara sa puna macar un bilet. Din acest motiv am ajuns sa il imprumut cu o suma destul de mare pe care nu am mai recuperat-o. Problema mare nu era ca juca, ci ca paria pe meciurile propriei echipe sau imi furniza informatii in functie de lot sau discutiile de la sedinta tehnica sa pot juca online.

Uneori primeam mesaje si la pauza dintre reprize. Acum e tardiv sa mai spunem sau sa facem ceva. Imi pare rau ca nu a avut macar respect sa termine cu mine inainte sa mearga la ea. Sa iti gasesti barbatul iubit in casa cu alta femeie e socul vietii, mai ales cand nu te astepti la asta", a dezvaluit fata sursei citate.

Marius Ionita a inceput fotbalul la Dinamo, echipa care l-a imprumutat in mai multe randuri la echipe precum Unirea Urziceni, Concordia Chiajna, Olimpia Satu Mare, ACS Berceni, Otelul Galati.

In 2016, fotbalistul care va implini 30 de ani in luna februarie a plecat din postura de jucator liber de contract la Hermannstadt.

Nu a reusit sa se impuna la echipa sibiana si a ajuns la Energeticianul cu care a reusit sa promoveze in Liga 2.

Din iulie 2019 evolueaza pentru echipa din orasul sau natal, Gloria Buzau.