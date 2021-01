BREAKING NEWS: Ce se intampla cu jucatorul de la Buzau care ar fi pariat impotriva propriei echipe | Ilie Stan: "E baiat extraordinar, n-ar face asa ceva. O sa-l excludem din lot!" :)) 

Marius Ionita de la Gloria Buzau e acuzat de fosta iubita ca ar fi pariat prin intermediul ei in mai multe randuri.

18:40 Gloria Buzau a anuntat ca-l va suspenda pe Ionita pana la finalizarea anchetei interne incepute astazi.

18:29 Ionita ar fi sunat-o inclusiv in pauzele meciurilor pentru a-i indica in ce fel sa parieze in partea a doua.

Antrenorul Buzaului, Ilie Stan, spune ca il va suspenda pe Ionita pana la clarificarea cazului. In cazul in care va fi gasit vinovat, fotbalistul va fi dat afara.

"Fiecare jucator are o clauza in contract ca n-are voie sa joace la pariuri. Daca sunt dovezi, i se va rezilia contractul. Cat voi fi la Buzau, cei care nu respecta contractul vor plati. Sunt surprins sa aud povestea asta. Nu pot comenta ceva ce nu e sigur. Stiu ca e un baiat deosebit si nu cred ca ar fi facut asa ceva.

Cu Craiova a gresit la gol. a facut marcaj larg. Maine voi cere la club ca jucatorul sa fie exclus din lot pana se vor clarifica lucrurile. Nu imi plac chestiile astea cu pariuri, cu jocuri de noroc. A fost prins de iubita cu o alta fata? Stiu ca era logodit. Ea de disperare a apelat la presa. E o telenovela!", a spus Ilie Stan pentru PRO Sport.

