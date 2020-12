Tuchel si-a schimbat parerea despre incidentul cu Sebastian Coltescu! Ce a declarat antrenorul german: "Este o decizie plina de curaj!"

Sebastian Coltescu se afla in centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri din ultimii ani in fotbalul mondial.

Thomas Tuchel a fost prins intr-un moment tensionat chiar inainte de plecarea la cabine. Antrenorul german a avut un schimb de replici mai dur cu Frederik Gulbrandsen. Fotbalistul lui Basaksehir i-ar fi spus "Tu l-ai auzit ce a spus?", iar Tuchel l-a rugat sa se calmeze deoarece el nu a auzit nicio jignire.

Totusi, antrenorul lui PSG si-a schimbat parerea in momentul in care s-a uitat pe imagini si i-a vazut pe fotbalisti cat de hotarati au parasit terenul pentru a lua atitudine.

"Jucatorii au luat o decizie foarte puternica marti, au aratat solidaritate cu adversarul din teren. Este o decizie plina de curaj, era clar ca au vrut sa aiba aceasta reactie. Sunt adulti, iar ei au luat o decizie foarte puternica.

Nu am inteles intreaga situatie pe teren, pentru ca nu am auzit acele cuvinte, dar in vestiar mi-a fost clar. Era necesar sa aratam aceasta solidaritate si sa continuam meciul miercuri", a declarat Thomas Tuchel.

La reprogramare, PSG s-a impus in fata turcilor cu scorul de 5-1, gratie unui hattrick al lui Neymar si dublei lui Mbappe.