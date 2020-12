Noul transfer al FCSB, acuzat in trecut de "blat" cu CFR Cluj! Antrenorul l-a schimbat rapid si s-au certat pe marginea terenului

In mai 2018, Risto Radunovici a fost acuzat deschis de antrenorul sau ca a gafat cu intentie in favoarea rivalei FCSB-ului.

In timpul meciului Astra Giurgiu - CFR Cluj, disputat pe 14 mai 2018, Gigi Multescu il inlocuia in minutul 20 pe fundasul stanga muntenegrean, intre jucator si membrii staff-ului tehnic izbucnind un scandal monstru pe marginea terenului. Antrenorul l-a schimbat pe Radunovici, dupa ce acesta gresise flagrant la golul de 1-0 al clujenilor, pasandu-i defectuos portarului Iliev, mingea ajungand la Ovidiu Hoban, care i-a pasat-o lui Tucudean pentru deschirea scorului. CFR Cluj a castigat atunci cu 2-0 si facea un pas urias in lupta pentru titlu. La finalul sezonului, clujenii s-au incununat campioni ai Ligii 1, cu un singur punct peste FCSB, mergand in preliminariile Champions League, iar Astra termina pe locul 5 in play-off si rata pentru doua puncte prezenta in preliminariile Europa League.

Nu era prima greseala de acest gen pentru Radunovici, el facand o gafa identica in meciul cu FC Botosani, cu cinci luni inainte. Multescu ameninta atunci ca va cere rezilierea contractului fotbalistului si se lamenta ca "n-am mai vazut asa ceva in viata mea! L-am scos din cauza greselilor pe care le facea, mai daduse o pasa la adversar, iar el, in loc sa puna capul in pamant jenat, a facut scandal! L-am inlocuit ca sa nu-l mai vad cum se chinuia pe teren!". Radunovici raspundea ca "am luat o decizie proasta in acel moment, o greseala pe care am invatat acum sa nu o mai fac in viitor. Nu vreau sa am o imagine proasta in public, sunt profesionist! In viata, in orice domeniu, se mai intampla si gafe, cert e ca voi fi mai puternic!". Doua saptamani mai tarziu, Multescu era schimbat in functia de antrenor cu Costel Enache, iar Radunovici a strans aproape 98 de meciuri si 4 goluri in tricoul Astrei, purtand si banderola de capitan al echipei. Desi internationalul muntenegrean de 28 de ani este cotat la 1.1 milioane de euro, se pare ca FCSB va plati in schimbul sau doar 400.000 de euro.