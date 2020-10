Anuntul SAPTAMANII in Premier League! Clubul din Anglia care este foarte aproape sa fie vandut cu 200 de milioane de lire! 

Omul de afaceri Mohamed El Kashashy este foarte aproape de a achizitiona un club din Premier League.

Clubul englez Burnley este pe punctul de a fi preluat de un important investitor egiptean, pentru suma de aproximativ 200 de milioane de lire sterline. EL Kashashy are sediul de afaceri in Dubai si si-a facut un nume in industria alimentara si de agrement.

Discutiile asupra acordului au avut loc in ultimele 12 luni, dar contractele ar fi fost acum semnate deoarece trebuia sa fie stabilite si dovedite fondurile care urmau sa fie transferate in urma tranzactiei.

Toate partile asteapta acum ca Premier League sa valideze acordul. El Kashashy a fost atras de clubul din Premier League si este pregatit sa-l sustina pe actualul manager, Sean Dyche, cu investitii majore pentru a imbunatati echipa.

Burnley este pe locul 18 in acest moment in Premier League, cu un singur punct acumulat in 5 partide. In sezonul trecut echipa a terminat pe locul al 10-lea.

Burnley este unul din cele mai vechi cluburi din Anglia, avand o istorie de peste 138 de ani.