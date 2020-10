Nicolo Napoli a dat cartile pe fata dupa despartirea de Adrian Mititelu! "Asa se intampla cand patronul nu stie fotbal! Nu mai vreau sa stiu nimic de acest om cat voi mai trai"

Nicolo Napoli a demisionat de la U Craiova 1948 chiar dupa victoria rasunatoare cu 5-0, contra lui Rapid.

Italianul a declarat ca nu a mai rezistat si s-a dus peste Mititelu in birou sa ii spuna ca pleaca. De asemenea, fostul manager din Banie a dezvaluit ca patronul oltenilor intervine la echipa si ca nu mai vrea sa auda in viata lui de el.

"Am vazut interviul de azi. Eu eram depasit? Sau metodele mele invechite? Am ramas socat. L-am blocat pe Adrian Mititelu peste tot, pe telefon, pe WhatsApp, pe Facebook. Nu mai vreau sa stiu nimic de acest om cat voi mai trai.

Sa le luam pe rand. Pentru mine vorbesc rezultatele. Am facut mereu rezultate bune la Craiova. M-a dat o data afara cand eram in Europa. Acum, aveam cinci victorii, eram pe primul loc… Dar nu am mai rezistat! M-am dus peste el in birou si i-am zis ca plec dupa meciul de Cupa si dupa cel cu Rapid, ca sa aiba timp sa caute alt antrenor.

De ce eram suparat? Asa se intampla cand patronul nu stie fotbal si vrea sa se bage peste tot. La noi, era o problema cu preparatorul fizic. Aveam 11 jucatori cu rupturi musculare sau probleme musculare. Am jucat 20 de ani fotbal la un nivel bun si ma pricep macar putin la acest aspect. Erau prea puternice antrenamentele pe partea fizica. I-am zis asta despre Dan Vasilica si el mi-a zis ca e omul lui de incredere. A spus sa stau linistit si sa imi vad de treaba. Dar eu nu pot antrena pe ideile altora", a declarat Nicolo Napoli pentru ProSport.

Napoli a mai fost antrenor la Craiova in mandatele 2004, 2007-2009, 2011, 2013-2014, 2017 si 2018 – 2019. El a revenit la echipa lui Adrian Mititelu in August 2020,dupa ce in editia 2018-2019 a rata promovarea din Liga 3 in Liga 2, Mititelu a hotarat sa il conedieze. In total a fost de 6 ori antrenor la Craiova lui Mititelu. In cariera de manager a pregatit echipe din Italia: Moncalieri, FC Vado si Orbassano, dar si echipe din Romania precum: FC Brasov, Astra, CS Turnu Severin si Poli Iasi.