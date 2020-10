"Sa se dea drumul la oameni pe stadioane!" Declaratia SOC din ziua cu cel mai NEGRU bilant al cazurilor de Covid-19

Dumitru Dragomir este unul dintre oamenii care insista pentru ca suporterii romani sa revina in tribune.

Chiar daca mai multe cluburi din Liga 1 se confrunta cu probleme importante din cauza noului coronavirus, iar in Romania sunt confirmate zilnic mii de noi imbolnaviri, fostul presedinte al LPF considera ca este momentul ca suporterii romani sa revina pe stadion, cerand relaxarea masurilor.

"Toata Europa, toata Romania e plina de coronavirus. Ce, trebuie sa ne speriem? Viii cu viii, mortii cu mortii, asta e. Nu e cazul sa se opreasca tot campionatul, sa se dea drumul la oameni pe stadioane!

Fiecare stie sa se fereasca. Ati vazut in strainatate ca s-a dat drumul. Am observat si la unguri ca au fost fani pe stadioane. Usor, usor, incep lucrurile sa revina la normal", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Antena Sport.

In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost anuntate peste 6.400 de noi cazuri de Covid-19, iar FRF si LPF nu permit accesul fanilor in tribune.

CFR Cluj va juca fara spectatori meciul cu Young Boys, desi in prima etapa a grupelor Europa League, in Bulgaria, la meciul cu TSKA Sofia, au fost aproape 20.000 de suporteri pe stadion.