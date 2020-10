Rangers - Lech, LIVE TEXT, de la 22:00 | Steven Gerrard l-a laudat din nou pe Ianis la conferinta! Ce a spus despre iubita romanului

Urmarim si comentam impreuna Rangers - Lech pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Glasgow Rangers este in cautarea unei noi victorii in grupele Europa League, dupa ce in prima runda a invins-o in deplasare pe Standard Liege, scor 2-0.

Ianis a fost titular in echipa lui Rangers, insa a fost inlocuit in minutul 67 fara sa aiba reusite notabile.

Mijlocasul roman s-a descurcat mult mai bine in ultima partida din campionat, cand Rangers a invins-o pe Livningston cu 2-0. Ianis a oferit pasa de gol la reusita lui Aribo din minutul 8, iar Steven Gerrard l-a laudat din nou la conferinta de presa:

"Ianis este intr-un loc bun. Cred ca este cu adevarat stabilit aici la Glasgow si stiu ca si prietena sa este cu el aici. Asa ca intra in teren cu zambetul pe buze si este fericit ca se poate bucura de fotbal.

In trecut, am avut jocuri si anumite momente in care ne-a fost greu sa desfacem echipele adverse. El este un element necesar in echipa noastra care este foarte eficient si a fost inca de la inceputul sezonului. Ne-am dorit sa il transferam definitiv in vara pentru ca putem vedea calitatile si abilitatile necesare la el si cu siguranta el a vazut ca usa noastra este deschisa pentru el. Este treaba mea sa ma asigur ca incercam sa-l mentimem proaspat si sa profitam de el la momentele potrivite, pentru ca este inca tanar si inca se dezvolta intr-un barbat. Dar, in ceea ce priveste talentul, suntem incantati sa-l avem si el poate face diferenta de fiecare data cand ii dai timp si spatiu. In ceea ce priveste ziua de maine, nu voi oferi detalii despre 'unsprezecele' pe care il voi alinia, insa Ianis Hagi este cu siguranta in locul potrivit", a spus Steven Gerrard, la conferinta de presa.