VIDEO | "Tu nu esti Zlatan, nu provoca virusul!" Mesajul lui Ibrahimovic dupa ce a invins Covid-19: ce le-a transmis fanilor

Zlatan Ibrahimovic si-a incantat din nou fanii cu un filmulet marca inregistrata.

Zlatan Ibrahimovic a fost depistat pozitiv cu Covid-19 la inceputul acestei luni, insa ulterior s-a vindecat si este intr-o forma sportiva excelenta.

La 39 de ani, Ibrahimovic are deja 7 goluri pentru AC Milan in acest sezon, iar diseara va juca impotriva lui Sparta Praga, in meciul 2 al grupei din Europa League.

"Virusul m-a provocat si eu am castigat. Tu nu esti Zlatan, nu provoca virusul! Foloseste-ti capul si respecta regulile. Masca si distantare sociala, intotdeauna. Vom castiga", a fost mesajul lui Zlatan Ibrahimovic din videoclipul postat pe Instagram.

In doar o ora, aproape 500.000 de persoane i-au vazut filmuletul lui Ibrahimovic.