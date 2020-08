"Trebuie sa asteptam 3 saptamani pentru baraj!" Claudiu Niculescu, REVOLTAT dupa ce Mioveni nu a reusit promovarea directa!

CS Mioveni a terminat sezonul de Liga a 2-a pe locul 3, urmand a disputa un meci de baraj pentru promovarea in Liga 1.

Antrenorul echipei, Claudiu Niculescu, a vorbit despre meciul cu Petrolul disputat in ultima etapa, meci pierdut cu 1-2. Acest rezultat i-a impiedicat pe cei de la Mioveni sa promoveze direct.

Tehnicianul a spus ca este dezamagit de faptul ca nu a putut obtine din aceasta seara biletele spre Liga 1, fiind ingrijorat de ceea ce urmeaza pentru echipa sa.

"Atat am meritat. Sunt dezamagit, foarte dezamagit. Nu ma asteptam sa nu putem sa face macar un meci egal... Asta este, atat am putut in seara asta, este dezamagitor, poate ca nu am meritat sa promovam.

Am avut 1-0, dupa aceea am intrat in jocul lor, am facut pasul in spate... Am fost ca tenismenul caruia ii e frica de setul decisiv si am clacat. De ce, nu pot sa-mi explic. Mai ales ca avem si jucatori cu experienta. Daca suntem aici, inseamna ca aici meritam sa fim.

Va fi foarte greu (n.r. la baraj) indiferent cu cine vom juca. Depinde si cand vom juca.

Daca ar fi dupa mine, ar trebui sa se joace intr-o singura mansa pentru ca echipa din liga a 2-a sa aiba o sansa mai mare. Va fi foarte greu indiferent cum se va juca si cu orice echipa am juca. Diferenta de nivel este destul de mare intre primele doua ligi, dar trebuie sa ne jucam sansele.

Mai trebuie sa stam cel putin 3 saptamani de-acum incolo. Asta este situatia, nu avem ce face. O sa ne pregatim, trebuie sa vedem impotriva cui vom juca. Va fi greu, ne vom iesi din ritm 3 saptamani fara meciuri.



O sa vedem ce program vom face. O sa discut cu staff-ul, cu conducerea, despre programul din urmatoarea perioada. Nici adversari pentru amicale nu stiu daca vom avea. Vedem ce se va intampla", a declarat Claudiu Niculescu dupa meci.