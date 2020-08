Incepe REVOLUTIA in Liga 1! Detinatorul drepturilor TV, masuri fara precedent pentru sezonul urmator: playoff doar pentru echipele cu licenta de cupe europene si infrangeri la 'masa verde'

Detinatorul drepturilor TV din Liga 1 a venit cu o o serie de masuri stricte pe care cere ca FRF si LPF sa le ia in considerare pentru noul sezon.

eAD Interactive, detinatorul drepturilor TV din Liga 1 vrea sa se asigure ca situatia din acest final de sezon nu va mai fi repetata si in sezonul urmator, astfel ca a propus o serie de masuri extrem de stricte pe care le vrea implementate.

Detinatorul de drepturi TV vrea testari saptamanale pentru Covid-19, inclusiv una in ziua meciului, iar echipele care nu pot ajunge la meci din cauza infectarii sa piarda meciul la 'masa verde'. In ceea ce priveste testarea, aceasta ar urma sa se faca la o singura clinica, astfel incat pretul sa fie avantajos.

O alta conditie ar fi ca echipele care obtin licenta pentru Liga 1 sa dispuna de stadion dotat cu nocturna si incalzire a gazonului. Ultima masura are legatura cu playoff-ul Ligii 1. eAD cere ca echipele fara licenta pentru cupele europene sa nu poata participa in playoff.

"Campioana Ligii 1 poate va fi desemnata, inca o data, in ultima etapa de playoff, de data aceasta intr-un meci direct intre cele doua echipe care au dominat acest final de sezon. Asa cum am mai declarat, dorinta noastra este ca sezonul sa fie incheiat pe teren, iar cea mai buna echipa sa castige. Ne bucuram ca pana la urma, cu toate greutatile intampinate in acest campionat, totusi cistigatoarea pe teren a meciului dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj va fi campioana Romaniei, ceea ce, in opinia noastra, este corect si elimina toate suspiciunile si speculatiile existente cu privire la comportamentul unor echipe din ultima perioada. Vreau sa le multumim televiziunilor partenere pentru intelegerea de care au dat dovada in ultimele luni, partenerului Casa Pariurilor, jucatorilor, echipelor din Liga 1 si Ligii Profesioniste de Fotbal pentru efortul depus in a duce la final acest sezon.

La finalul lunii august va incepe un nou sezon al Ligii 1 si, tinand cont de ceea ce am invatat in ultimele luni, din experienta acestui sezon, am cerut conducerilor LPF si FRF cateva lucruri, necesare si obligatorii din punctul nostru de vedere, pentru a nu repeta greselile acestui final de campionat:

1. Adoptarea protocolului UEFA pentru toate echipele din Liga 1. Vom avea 4 echipe in cupele europene ce vor fi obligate sa respecte acest protocol care impune testarea saptamanala si testarea in ziua jocului. Consideram ca acest protocol trebuie adoptat de toate echipele, iar LPF si FRF trebuie sa lucreze impreuna cu autoritatile, cu premierul si cu ministrul Sanatatii, la o aprobarea rapida.

2. Modificarea regulamentelor astfel incat echipa care are prea multi jucatori infectati si nu poate juca un meci, daca nu mai exista date disponibile pentru reprogramare, sa piarda meciul cu 3-0 si sa suporte o penalizare semnificativa, reprezentand costul drepturilor platite, al productiei si o despagubire pentru televiziunile care nu mai pot difuza meciul. Calendarul competitional pentru sezonul 2020/2021 este extrem de strans, cu foarte putine date disponibile, cu obligativitatea terminarii sezonului la finalul lunii mai, deoarece avem turneu final de Campionat European. Suntem obligati sa acceptam reluarea sezonului la mijlocul lunii ianuarie, posibil sa fie meciuri amanate din cauza vremii, iar aceasta cerinta este obligatorie daca vrem ca Liga 1 sa se termine la data ceruta de UEFA. Ne dorim si speram ca profesionalismul jucatorilor si managementul echipelor din Liga 1 vor face inutila aceasta clauza insa, pentru confortul nostru si al televiziunilor partenere, ne-o dorim aprobata si functionala incepand cu prima etapa.

3. Testarea sa fie facuta centralizat, la o singura clinica, plata urmand sa fie facuta de catre LPF sau EAD, costul fiind scazut din suma platita pentru drepturile tv si comerciale. Impreuna cu LPF am inceput discutiile pentru a identifica cea mai buna solutie astfel incat sa fie obtinut un pret redus pentru toate echipele si garantia livrarii la timp a unor rezultate cu un grad cat mai mic de eroare. Consideram ca acest lucru va elimina discutiile aparute in spatiul public, LPF avand acces si fiind ordonatorul tuturor testarilor care se vor face.

4. Conditionarea obtinerii licentei pentru Liga 1 de un teren cu nocturna si o instalatie de incalzire a gazonului functionala. Echipele care au instalatia dar nu o folosesc sa plateasca o penalizare semnificativa in cazul in care terenul de joc este impracticabil. Se vor juca meciuri pana spre finalul lunii decembrie, sezonul se va relua la mijlocul lui ianuarie, nu ne putem baza ca iarna va fi blanda.

5. Echipele care nu obtin licenta pentru cupele europene sa nu aiba acces in playoff-ul Ligii 1.

Consideram ca primele 3 cerinte sunt obligatorii si extrem de necesare. La final, vreau sa reiteram faptul ca, impreuna cu televiziunile partenere, ramanem aceiasi parteneri pentru fotbalul romanesc, contribuind financiar, cu plati facute in avans, la sustinerea si dezvoltarea celui mai iubit sport din Romania. In acest sens, am demarat achizitia echipamentelor si a softului necesar implementarii sistemului VAR la Liga 1.

Tinand cont ca FRF a anuntat ca e nevoie de 8 luni de antrenamente pentru arbitri, speram sa putem avea primele meciuri cu VAR in primavara anului viitor. Tot la nivel de investitii, ne propunem ca din sezonul 2021/2022 sa le oferim iubitorilor de fotbal cel putin un meci pe etapa in format 4K", se arata in comunicatul eAD.