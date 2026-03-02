FC Argeș a învins Dinamo cu 1-0 duminică, trimițând campioana FCSB în play-out. Mario Tudose, fundașul piteștenilor, a savurat momentul, amintind de transferul său ratat la roș-albaștri.

Mario Tudose are 21 de ani și evoluează pe postul de fundaș central. Cotat în prezent la 1 milion de euro, el a fost integralist duminică, 1 martie 2026, în confruntarea disputată în deplasare contra celor de la Dinamo. Victoria cu 1-0 a asigurat prezența piteștenilor în play-off și a trimis gruparea roș-albastră, în premieră, în play-out-ul competiției.

Bucuria calificării și un mesaj clar

În luna august a anului trecut, apărătorul s-a aflat pe lista de transferuri a campioanei României, însă mutarea nu s-a mai materializat. Imediat după fluierul final de pe Arena Națională, jucătorul legitimat la gruparea din Trivale din iulie 2023 a subliniat că decizia de a continua la actuala sa formație s-a dovedit a fi una inspirată.

"S-a vorbit despre plecarea mea, dar am făcut alegerea potrivită, dacă am intrat în play-off. Acum e un bonus. Presiune e normal să fie, ca la orice echipă, mai ales că în ultimele săptămâni se vorbea despre play-off.

A fost meciul cu Petrolul cum a fost, rândul trecut cu Farul, foarte greu. Am vrut să câștigăm meciul de azi (n.r. cu Dinamo), să nu stăm în ultima etapă. Mister (n.r. Bogdan Andone), chiar dacă a fost eliminat, nu i s-a simțit absența, l-am avut pe antrenorul secund, care a ținut legătura cu Mister și ne-a transmis ce spunea el din tribună", a transmis stoperul piteștenilor după meci.