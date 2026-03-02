Dintre cele șase echipe calificate în play-off-ul ediției de campionat 2025-2026, doar CS Universitatea Craiova și Universitatea Cluj nu se pot lăuda că au câștigat competiția internă. Trupa olteană a primit recent o lovitură în instanță, unde i s-a anulat dreptul de a se folosi de cele patru titluri ale clubului istoric, iar clujenii speră că actuala stagiune poate aduce primul trofeu de campioană din istorie, la 93 de ani distanță după cea mai bună clasare, poziția secundă în campionat (3-5, 0-0 cu Ripensia, în finală).

Cele șase echipe calificate în play-off și situația în privința titlurilor de campioană a României:

CS Universitatea Craiova - 0 titluri de campioană (deși echipa actuală spune că este continuatoarea clubului FC Universitatea Craiova, secția de fotbal a fost privatizată în 1991 și a primit numele FC U Craiova SA, această societate intrând în faliment în 2013. Recent, Curtea de Apel Timișoara a decis, la sesizarea societății FCU 1948 Craiova (patronată de Adrian Mititelu), că palmaresul clubului istoric dintre 1948 și 2013 este pierdut, nefiind în posesia nici uneia dintre echipele contemporane. / Clubul istoric a câștigat Divizia A în sezoanele 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991). / Actuala echipă din Liga 1 a terminat o dată pe locul secund (2019-2020).

FC Rapid 1923 București - 3 titluri de campioană (1966-1967, 1998-1999, 2002-2003 / Deși nu are continuitate sportivă, după falimentul din 2016 și reînfințarea din 2017, actualul club giuleștean a cumpărat marca "Rapid" la licitație, în 2018, pentru 406.800 de dolari.

SC FC Dinamo 1948 București - 18 titluri de campioană (1955, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1989-1990, 1991-1992, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2006-2007) / Echipa își trage rădăcinile din fuziunea dintre Unirea Tricolor (1914) și Maccabi București (1919), din 1948. Istoria recentă a adus desfășurarea activității sub denumirile CS Dinamo București (1990-1994 / secție reînființată în 2014), ACS FC Dinamo București (1994-2025 / intrată în faliment, dar deține încă un pachet de 7.03% din SC Dinamo 1948 SA) și SC FC Dinamo 1948 București (2005-prezent), dar fiecare a preluat succesiv și legal prin cesiune palmaresul istoric al clubului din Ștefan cel Mare.

AS FC Universitatea Cluj - 0 titluri de campioană / Este un club înființat în 1919 și reînființat în 2014. Cea mai bună clasare este un loc secund, în ediția de campionat 1932-1933.

Fotbal Club CFR 1907 Cluj - Clubul din Gruia are în palmares opt titluri de campioană (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).

ACS Campionii Fotbal Club Argeș - 2 titluri de campioană (1971-1972, 1978-1979) / Club înființat în 1953, sub denumirea Dinamo Pitești, și reînființat în 2014, ca SCM Pitești. Primăria Pitești a cumpărat marca "FC Argeș" în 2017, schimbând doi ani mai târziu forma juridică și denumirea în Asociației Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș.

Cotele pentru câștigarea titlului din Superligă:

Universitatea Craiova - 2.50

Rapid - 4.25

CFR Cluj - 5

Dinamo - 5

Universitatea Cluj - 10

FC Argeș - 50