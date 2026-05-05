Ștefan Iovan, absent de la expoziția specială pentru Steaua

Evenimentul a avut loc în contextul în care pe 7 mai se vor aniversa 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla.

La Muzeul Fotbalului, printre altele, sunt expuse mănușile regretatului Helmuth Duckadam, tricoul lui Gheorghe Hagi și trofeul CCE.

Problemele lui Iovan

Din fericire, mare absent de la expoziție, Ștefan Iovan, nu are probleme grave care să îi pună viața în pericol.

Iovan a ajuns la Spitalul Militar pentru a face câteva investigații la inimă. Legendarul apărător lateral a confirmat de pe patul de spital că se simte mai bine și că nu se va interna.

„Sunt la Spitalul Militar pentru niște investigații la inimă. Am fost ieri cu Victor Pițurcă la Otopeni și am dat niște interviuri. De emoție am simțit că mi-a crescut mult tensiunea.

Am venit la Spitalul Militar pentru investigații de rutină, nu sunt de internat. Acum mă simt bine. Trebuie ca medicii să stabilească despre ce e vorba pentru a-mi prescrie medicația necesară.

Meseria de antrenor te face să treci prin toate stările, iar la o anumită vârstă trebuie să fim mai calmi pe cât posibil. E greu după ce o viață întreagă am fost obișnuiți să fim competitivi”, a declarat Ștefan Iovan, conform golazo.ro.

Multiplu campion alături de Steaua

În prezent, el este coordonatorul antrenorilor de la academia Stelei București, echipă pentru care a evoluat în două perioade între anii 1980–1991 și 1992.

Ștefan Iovan a cucerit alături de „militari” de cinci ori Divizia A, de trei ori Cupa României, o dată CCE și o dată Supercupa Europei.