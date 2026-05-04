Fără precedent: Cristi Chivu, pe cale să obțină steaua de argint cu Inter: ce este și cum se poate acorda

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, ar putea cuceri eventul în acest sezon, iar președintele Giuseppe Marotta și-ar dori să marcheze această performanță printr-un gest simbolic.

Multe cluburi obișnuiesc să își adauge câte o steluță în dreptul siglei pentru 10 trofee de campioană națională. Inter și-ar dori să facă pasul următor și să își imprime pe tricou o "stea de argint" pentru 10 Cupe ale Italiei.

Marotta vrea steaua de argint pentru Inter: "Ar fi minunat în special pentru Chivu"

"Am meritat să ajungem în finală și am vrea să onorăm acest moment în cel mai bun mod posibil. Ar fi minunat, în special pentru Chivu, dacă ar câștiga și această competiție și ar obține steaua de argint pentru cele 10 Cupe ale Italiei pe care le-am câștigat", a spus președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, potrivit Calcio e Finanza, după ce "nerazzurrii" au cucerit matematic titlul.

În fotbalul din Italia, o singură echipă a câștigat mai mult de 9 Cupe - Juventus (15). Cu toate acestea, torinezii nu au solicitat o astfel de stea simbolică în 2015, atunci când au atins borna de 10 trofee.

Inter ar fi prima echipă cu stea de argint pentru 10 Cupe ale Italiei

Inter ar putea deveni astfel prima echipă cu o stea de argint imprimată pe tricou pentru 10 Cupe ale Italiei. Cu toate acestea, Goal notează că nu există nicio prevedere în regulamentele fotbalului italian care să reglementeze atribuirea stelelor pentru numărul de Cupe câștigate.

"Nici regulamentele competiționale, nici cele ale Ligii Serie A sau ale Federației Italiene de Fotbal nu prevăd mecanisme automate în acest sens", scriu italienii.

"Spre deosebire de titlurile din Serie A, nu există reglementări care să reglementeze utilizarea unei stele argintii pe tricou pentru câștigarea a zece Coppa Italia. După cum am aflat, dacă Inter ar învinge Lazio, ar putea solicita adăugarea acestei insigne comemorativ, dar ar necesita totuși o cerere formală către Federația Italaină, Lege Serie A neavând niciun cuvânt de spus în această privință. Întrucât nu există reglementări, acesta ar fi un precedent care trebuie abordat la nivel de reglementare", a mai notat și Calcio e Finanza.

Echipele din Italia cu cele mai multe Cupe ale Italiei în palmares

  • Juventus - 15
  • Inter Milano - 9
  • AS Roma - 9
  • Lazio - 7
  • Fiorentina - 6
  • Napoli - 6
  • AC Milan - 5
  • Torino - 5
  • Sampdoria - 4
  • Bologna - 3
  • Parma - 3

Inter are două "stele de aur" pentru titlurile din Serie A

Prima echipă din Italia cu "stea de aur" a fost Juventus, care în 1958 a ajuns la 10 titluri de campioană câștigate.

Celelalte două echipe care au atins această performanță sunt Inter Milano (două pentru cele 21 de titluri) și AC Milan (una pentru cele 19 titluri).

