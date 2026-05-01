CSA Steaua București s-ar putea confrunta curând cu un adevărat șoc. Secția de handbal a „militarilor” ar fi în pericol de desființare!

Steaua, în pericol de desființare la handbal?!

Conducerea clubului militar nu mai are în planuri să mențină deschisă secția de handbal, după cum informează handbalmania.ro.

Mai mult decât atât, potrivit sursei citate, 20 de foști handbaliști steliști au semnat o scrisoare trimisă către ministrul Apărării, Radu Miruță. Ei solicită direct ca secția de handbal a CSA Steaua să nu fie desființată.

„SOS! Nu desființați Secția de Handbal de la Clubul Sportiv al Armatei „STEAUA” București! Domnului ministru al Apărării Naționale RADU-DINEL MIRUȚĂ. Suntem un grup de performeri ai Clubului Sportiv al Armatei (C.S.A.) „STEAUA” București, foști comandanți, campioni și medaliați olimpici, mondiali și europeni, care am reprezentat cu cinste, onorare și devotament handbalul românesc pe toate continentele.

Acum, aflăm neoficial, că secția cea mai titrată de la CSA Steaua București - cea de handbal masculin - va fi desființată. Îngrijorați de degradarea și amatorismul managerial care a pus stăpânire, de vreo 20 ani, pe cel mai titrat club sportiv al României, ne-am hotărât să tragem un semnal de alarmă pentru a stopa desființarea secției de handbal de la CSA Steaua București” - se arată în scrisoarea trimisă către ministrul Apărării.

Steaua a fost deja depunctată

Dacă informația va fi confirmată, desființarea secției de handbal a CSA Steaua ar fi o adevărată lovitură pentru handbalul și sportul românesc.

Steaua a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni, în 1968 și 1977, la handbal masculin și deține recordul absolut de campionate interne cucerite în România: 28!

La finalul sezonului trecut, Steaua a retrogradat din Liga Zimbrilor. „Militarii” au obținut matematic promovarea, însă au fost depunctați, săptămâna aceasta, de Comisia Centrală de Disciplină a Federației Române de Handbal.

Motivul din spatele penalizării a fost reprezentat de datoriile către Nemanja Grbovic, Marko Davidovic și Admir Ahmetasevic.

Prin urmare, Steaua are acum, în clasamentul de pe site-ul frh.ro, 18 puncte în loc de 21.

„Militarii” nu au efectuat niciun transfer pentru a se întări în vederea noului sezon, însă mai mulți jucători au fost propuși altor cluburi din Liga Zimbrilor.