Radu Miruță: ”Echipele de control s-au întors și au întocmit un raport de 241 de pagini!”

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a susținut joi o conferință de presă în care a dezvăluit toate neregulile găsite la Clubul Sportiv al Armatei Steaua în urma controalelor efectuate.

Miruță a anunțat că toate neregulile vor fi raportate la DNA, pentru a fi investigate, iar persoanele găsite vinovate să fie sancționate corespunzător.

De altfel, Miruță a vorbit și despre soluțiile prin care CSA Steaua poate obține dreptul de a promova în Superliga României și nu a exclus negocieri nici măcar cu Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

”Echipele de control s-au întors și au întocmit un raport de 241 de pagini. Principalele constatări sunt următoarele: au fost identificate contracte din perioada 2024-2025 încheiate între Clubul Sportiv al Armatei și Primăria Chiajna, fără existența unei recepții a numărului de ore închiriate pentru sala primăriei. În plus, tarifele practicate au fost de 2–3 ori mai mari decât nivelul maxim prevăzut chiar în hotărârea Consiliului Local Chiajna.

În ceea ce privește contractele de activitate sportivă, au fost verificate 80 din totalul de 350 de contracte. Cele 80 analizate însumează o valoare de aproximativ 4 milioane de lei.

Au fost descoperite situații în care contractele au fost încheiate retroactiv față de perioada desfășurării activității sportive. De asemenea, au fost identificate acte adiționale semnate în afara perioadelor de valabilitate ale contractelor, precum și contracte încheiate cu persoane care nu aveau calitatea dovedită de antrenor.

Au fost constatate și achiziții, recepții și plăți pentru servicii de traducere și multiplicare de documente, aproximativ 121.000 de pagini, pentru care s-a achitat suma de 94.000 de lei doar pentru multiplicare. Aceste achiziții nu au fost derulate prin sistemul electronic de achiziții publice.

Bugetul anual pentru stadion a fost de 30 de milioane de lei, bugetul mediu al ultimilor ani. Prețurile de închiriere al stadionului au fost în medie cu 10.000 de euro mai mari decât stadioanele concurente, astfel încât din bani publici avem unul dintre cele mai moderne stadioane din țară în Ghencea, care nu a prea fost închiriat pentru că i se pusese un preț care să descurajeze închirierea acestui stadion.

Am găsit situații cu pontaje fictive și încasări de sume pentru sâmbete, duminici și sărbători legale. Spre exemplu, o persoană a fost găsită cu 604 ore în plus, neavând la pontaj decât 21 de ore trecute.

Au fost găsite persoane care se aflau în concediu, dar în acea perioadă figurau la serviciu să încaseze bani. Figurau făcând ore suplimentare. Avem 690 de funcții încadrate la acest club, din care 409 sunt ocupate. Numărul funcțiilor de colonel la CSA este de 2,4 ori mai mare decât, spre exemplu, al Comandamentului Divizie Infanteriei Getica sau al Diviziei 4 Gemina.

Numărul funcțiilor este de două ori mai mare decât al funcțiilor de la comandamentul de apărare cibernetică sau la departamentul comunicațiilor.

Suplimentar, am găsit 19 persoane care și-au desfășurat activitatea în alte entități prin cumul de funcții. Ele figurau la CSA, dar își desfășurau activitatea în alte entități.

În ultimii 4 ani, stadionul a avut cheltuieli 10 milioane de lei. Principala sursă de venit este de la bugetul de stat, de 94%. Un procent mare, din punctul meu de vedere. Armata Română are nevoie de un club sportiv, dar nu în modul în care se întâmplă lucrurile astăzi”, a spus Radu Miruță, ministrul Apărării.