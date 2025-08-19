Patronul campioanei României, Gigi Becali, a anunțat că vrea să mai transfere doi jucători dacă echipa va trece de Aberdeen și se va califica în faza principală Europa League.

Arnold Garita: ”FCSB nu este o variantă!”

Becali vrea să transfere un atacant în cazul în care Denis Alibec nu își va reveni după accidentare, însă nu a numit un jucător anume care se află pe lista sa. În trecut, s-a vehiculat că Arnold Garita, fostul atacant de la FC Argeș, este unul dintre jucătorii doriți de Gigi Becali la FCSB. Jucătorul camerunez ar fi fost chiar programat la vizita medicală, dar s-ar fi răzgândit pe ultima sută de metri.

Întrebat dacă ar mai lua în considerare să semneze cu FCSB, în condițiile în care Becali este în căutarea unui atacant, Garita a mărturisit că în acest moment este dificil ca acest lucru să se întâmple. Deși agenții săi ar fi discutat cu mai multe echipe din Superliga României, printre acestea nu s-a aflat și FCSB.

”Cum am spus mereu, Gigi Becali este un patron important din România și nu aș avea nicio problemă dacă ar trebui să lucrez cu el într-o zi. Totuși, FCSB nu este o variantă, asta deoarece agenții mei au discutat cu alte echipe din România în ultima perioadă, dar nu și cu cei de acolo”, a spus Arnold Garita, conform digisport.ro.